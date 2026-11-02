В Волгограде 3 ноября отключат свет в двух районах: список адресов





3 ноября в Волгограде пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся жители Ворошиловского и Красноармейского районов. Об этом сообщают энергоснабжающие организации.

Ворошиловский район

С 09:00 до 15:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:

ул. Чембарская – дома 135–159, 139а, 147а, 104–130, 102а, 151а;

ул. Минераловодская – дома 38–64, 42а, 44/1, 25–57, 25а, 51а;

ул. Чигиринская – дома 51–69, 61а, 40–60, 54а;

ул. Челябинская – дома 36–56, 36а, 40а, 42а, 44а, 35–53, 35а, 37а, 39а, 45а;

ул. Белоглинская – дома 53–61, 57а, 59а, 63а, 48–62;

ул. Чебоксарская – дома 78–86, 84а, 67–71;

ул. Читинская – дома 84–94, 88а, 92а, 77–89;

ул. Радомская – дома 23, 45а;

ул. Череповецкая – дома 136, 138, 138а;

ул. Чинарская – дом 60.

Красноармейский район

С 06:00 до 08:00 (Красноармейский район электрических сетей, «Волгоградэнерго») свет отключат на улицах:

ул. Хабаровская,

ул. Семиполатинская,

ул. Дальневосточная,

ул. Леваневского,

ул. Подгорная,

пер. Подгорный;

ул. Шоссейная,

ул. Изобильная,

ул. Янтарная,

ул. Магистральная,

ул. Плеханова,

СНТ «Строитель».

Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просят жителей учитывать информацию при планировании дня.