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Общество

В Волгограде 3 ноября отключат свет в двух районах: список адресов

Общество 02.11.2026 19:08
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02.11.2026 19:08


3 ноября в Волгограде пройдут плановые отключения электроэнергии. Без света останутся жители Ворошиловского и Красноармейского районов. Об этом сообщают энергоснабжающие организации.

Ворошиловский район

С 09:00 до 15:00 (АО «ВМЭС» ВРЭС) отключения затронут улицы:

  • ул. Чембарская – дома 135–159, 139а, 147а, 104–130, 102а, 151а; 
  • ул. Минераловодская – дома 38–64, 42а, 44/1, 25–57, 25а, 51а; 
  • ул. Чигиринская – дома 51–69, 61а, 40–60, 54а; 
  • ул. Челябинская – дома 36–56, 36а, 40а, 42а, 44а, 35–53, 35а, 37а, 39а, 45а; 
  • ул. Белоглинская – дома 53–61, 57а, 59а, 63а, 48–62; 
  • ул. Чебоксарская – дома 78–86, 84а, 67–71; 
  • ул. Читинская – дома 84–94, 88а, 92а, 77–89; 
  • ул. Радомская – дома 23, 45а; 
  • ул. Череповецкая – дома 136, 138, 138а; 
  • ул. Чинарская – дом 60.

 

Красноармейский район

С 06:00 до 08:00 (Красноармейский район электрических сетей, «Волгоградэнерго») свет отключат на улицах:

  • ул. Хабаровская, 
  • ул. Семиполатинская, 
  • ул. Дальневосточная, 
  • ул. Леваневского, 
  • ул. Подгорная, 
  • пер. Подгорный; 
  • ул. Шоссейная, 
  • ул. Изобильная, 
  • ул. Янтарная, 
  • ул. Магистральная, 
  • ул. Плеханова, 
  • СНТ «Строитель».

Энергетики приносят извинения за временные неудобства и просят жителей учитывать информацию при планировании дня.

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