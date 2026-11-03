Главное

Недетские игры: в Волгограде подростки устроили смертельно опасную поездку на трамвае Андрей Бочаров отвёл год на создание кампуса для студентов технического колледжа Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму

Актуально

Ретроавто, забег на километр и много еды: программа Дня народного единства в ЦПКиО

Изменившую цвет Луну на фоне Родины-матери сняли в Волгограде

Возложили цветы и спели «Надежду»: в Волгограде отметили 108-летие комсомола

Федеральные новости

Федеральные новости
 ЦБ ограничит банки в оценке заёмщиков и ужесточит правила по ипотеке
Банк России до конца 2026 года завершит разработку указания, которое обяжет кредитные организации при оценке доходов физических лиц использовать только официальные документы из закрытого перечня. Об этом сообщается на сайте...
Федеральные новости
 На Кубани мужчина с ножом ворвался на территорию школы и устроил погром
В Темрюкском районе Краснодарского края, в станице Голубицкой, произошло ЧП на территории учебного заведения. Как сообщает ИА «Живая Кубань», вечером 31 октября, ближе к девяти часам, сработала охранная сигнализация...
Спорт

Волгоград вновь стал центром «Динамовской лиги дзюдо»: хозяева завоевали 17 медалей

Спорт 03.11.2026 07:57
0
03.11.2026 07:57

Второй год подряд Волгоград принимает финал «Динамовской лиги дзюдо» – и второй год подтверждает, что домашние татами здесь умеют превращать в площадку для уверенных результатов.

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения собрали 112 спортсменов из 20 регионов страны, сообщает Федерация дзюдо Волгоградской области. На таком фоне 17 медалей волгоградской команды – нормальный рабочий результат, за которым стоит системная работа школ и тренерского штаба.

В активе хозяев – 6 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Среди юношей на высшую ступень пьедестала поднялись сразу четверо: Гэхраман Джафаров (весовая категория 50 кг), Александр Трясцин (60 кг), Абдула Абдулаев (66 кг) и Данил Зайцев (81 кг). У девушек золото принесли региону Нелли Каракулова (44 кг) и Ксения Евдокимова (63 кг).

Серебряные медали на «Динамо Арене» завоевали Марк Смирнов (66 кг), Семён Гостюнин (73 кг), Александр Калиничев (+90 кг) и Мария Макеева (52 кг). Бронзовые награды распределились по нескольким весовым категориям: Артём Киренкин и Дмитрий Чистяков (оба – 60 кг), Максим Кислов и Захар Калитвянский (оба – 81 кг), Матвей Гопоненко (90 кг), Тимофей Самохин (+90 кг) и Анастасия Борисова (+73 кг).

Финал «Динамовской лиги» в Волгограде ещё раз показал: когда на турнире собирается сильная география участников, ценность медалей возрастает. И 17 наград при 112 участниках из 20 регионов – это не просто цифра, а отражение того, как регион удерживает планку.

Александр Веселовский
Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
03.11.2026 07:57
Спорт 03.11.2026 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.11.2026 07:35
Спорт 03.11.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2026 21:01
Спорт 02.11.2026 21:01
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2026 08:51
Спорт 02.11.2026 08:51
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.11.2026 07:16
Спорт 02.11.2026 07:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2026 21:00
Спорт 01.11.2026 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2026 18:16
Спорт 01.11.2026 18:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2026 17:41
Спорт 01.11.2026 17:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2026 17:00
Спорт 01.11.2026 17:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.11.2026 06:07
Спорт 01.11.2026 06:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2026 19:33
Спорт 31.10.2026 19:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2026 16:58
Спорт 31.10.2026 16:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.10.2026 08:55
Спорт 31.10.2026 08:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2026 08:24
Спорт 30.10.2026 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.10.2026 06:44
Спорт 30.10.2026 06:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:39
В Котово десятки домов, детсады и школа остались без водыСмотреть фотографии
08:25
Об опасных осложнениях гриппа санврачи предостерегли волгоградцевСмотреть фотографии
07:57
Волгоград вновь стал центром «Динамовской лиги дзюдо»: хозяева завоевали 17 медалейСмотреть фотографии
07:54
В Михайловке за ночь восстановили подачу воды после аварииСмотреть фотографии
07:35
Упустили победу в компенсированное время: «Киквидзе» – «Энерджи Фитнес» – 2:2Смотреть фотографии
07:09
Спокойная ночь выдалась в Волгограде: угрозы со стороны ВСУ миновалиСмотреть фотографии
06:46
Штраф в 125 тысяч рублей не удалось отменить волгоградской УКСмотреть фотографии
06:08
Волгоградцам рассказали о новом порядке передачи государству выморочных вкладовСмотреть фотографии
05:54
В октябре волгоградские поисковики рызыскивали 47 пропавших без вести человекСмотреть фотографии
21:20
ЦБ ограничит банки в оценке заёмщиков и ужесточит правила по ипотекеСмотреть фотографии
21:01
Волгоградские гимнастки вне конкуренции на турнире «Формула успеха»Смотреть фотографии
20:40
В Волгограде к Новому году установят светящиеся фигуры за 23 млн рублейСмотреть фотографии
20:17
Волгоград присоеденится к «Ночи искусств»: куда сходитьСмотреть фотографии
19:59
Суд рассмотрит дело лишённого богатств инспектора ДПССмотреть фотографии
19:31
От дворца до унитаза: ДК профсоюзов в центре Волгограда взяли под охрануСмотреть фотографии
19:08
В Волгограде 3 ноября отключат свет в двух районах: список адресовСмотреть фотографии
18:31
В Волгоградской области с 15 ноября вводят два запрета для рыбаковСмотреть фотографии
18:16
Да будет свет! Дворы на юге Волгограда дождались освещенияСмотреть фотографии
17:47
Под Волгоградом водителя осудят за ДТП с грузовиком и травмы ребёнкаСмотреть фотографии
17:25
На ВолгаКалии завершился корпоративный спортивный сезонСмотреть фотографии
16:38
Достаём свитера и меняем резину: волгоградцев предупредили о похолодании, снегодожде и гололедице с 5 ноябряСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде проверят систему оповещения населенияСмотреть фотографии
15:53
Билайн запустил бесплатную страховку от мошенников для всех клиентов с компенсацией до 500 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:50
Комсомольский мост в Волгограде засияет в цветах флага РФСмотреть фотографии
15:48
В Волгограде изменено движение трамваев №5, №7, №10 и №12Смотреть фотографии
15:07
В Волгоградской области до 2028 года продлят запрет на индексацию зарплат госслужащимСмотреть фотографии
14:26
Минстрой предложил ввести надбавки в коммунальные тарифы за износ коммуникацийСмотреть фотографии
14:06
В Волгограде требуют уволить с работы лишенного миллионов инспектора ДПССмотреть фотографии
13:17
Поисковики обнаружили останки красноармейцев на местах боёв под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде завершают работу дачные маршруты и речные трамвайчикиСмотреть фотографии
 