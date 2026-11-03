Второй год подряд Волгоград принимает финал «Динамовской лиги дзюдо» – и второй год подтверждает, что домашние татами здесь умеют превращать в площадку для уверенных результатов.

Всероссийские соревнования среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения собрали 112 спортсменов из 20 регионов страны, сообщает Федерация дзюдо Волгоградской области. На таком фоне 17 медалей волгоградской команды – нормальный рабочий результат, за которым стоит системная работа школ и тренерского штаба.

В активе хозяев – 6 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых наград. Среди юношей на высшую ступень пьедестала поднялись сразу четверо: Гэхраман Джафаров (весовая категория 50 кг), Александр Трясцин (60 кг), Абдула Абдулаев (66 кг) и Данил Зайцев (81 кг). У девушек золото принесли региону Нелли Каракулова (44 кг) и Ксения Евдокимова (63 кг).



Серебряные медали на «Динамо Арене» завоевали Марк Смирнов (66 кг), Семён Гостюнин (73 кг), Александр Калиничев (+90 кг) и Мария Макеева (52 кг). Бронзовые награды распределились по нескольким весовым категориям: Артём Киренкин и Дмитрий Чистяков (оба – 60 кг), Максим Кислов и Захар Калитвянский (оба – 81 кг), Матвей Гопоненко (90 кг), Тимофей Самохин (+90 кг) и Анастасия Борисова (+73 кг).



Финал «Динамовской лиги» в Волгограде ещё раз показал: когда на турнире собирается сильная география участников, ценность медалей возрастает. И 17 наград при 112 участниках из 20 регионов – это не просто цифра, а отражение того, как регион удерживает планку.



Александр Веселовский

Фото: Федерация дзюдо Волгоградской области