Даниил Радский призвался в Волгоградскую область из Курска. Попал в Котельниково — в военно-космические силы. За 55 дней до демобилизации тело 21-летнего срочника с перерезанным горлом обнаружили в части, где он служил. Родные погибшего опасаются, что дело замнут, а убийцы уйдут от правосудия.





«Брат должен был вернуться в июле»

Родной брат погибшего Дмитрий рассказывает, что Даниил буквально считал дни до «дембеля» и строил планы на дальнейшую жизнь. Он должен был вернуться в июле.

— Мы почти в одно время призвались и постоянно поддерживали связь. Только я в Курске остался, а брат оказался в Волгоградской области. Поначалу ему часть нравилась. Звонил каждый раз — нахваливал. Потом начались проблемы, — уверяет Дмитрий. — В конце апреля Даниил рассказал, что к ним приехали новенькие, и одновременно началась подготовка к большой проверке. Прибывшие стали воровать личные вещи у других, с ними начались мелкие стычки, конфликты. Все были на нервах. Тут еще инспекция эта.

Со слов Дмитрия, Даниил никогда не называл ничьих фамилий.

— Но мы с отцом уверены, что у него с кем-то был крупный конфликт. Его толпой завели в этот заброшенный склад и зарезали, — строит догадки брат погибшего.





«Мы видели тело, там просто жесть»

В начале мая мама рассказала Дмитрию, что Даниил уже несколько дней не выходит на связь.

— Незадолго до исчезновения он звонил. Голос был поникший. Последняя активность в Сети — 15 мая. Я написал ему в 04.00 ночи сообщение: «Вернись. Нам с мамой очень страшно». А 17 числа его обнаружили мертвым в части, — вспоминает Дмитрий. — 18 мая нам позвонил замполит и все рассказал. Якобы мой брат сделал себе пробный надрез на шее, а потом взял лезвие от армейской бритвы и… — Дмитрий на секунду замолкает. — В части пытались выставить все так, будто брат сам наложил на себя руки. Но мы видели тело, там просто жесть.

Согласно справке из ЗАГСа Котельниковского района, смерть Даниила Радского наступила 17 мая в 21.55 в городе Котельниково. Причиной указаны кровотечение, открытая рана шеи и контакт с острым предметом с неопределенными намерениями.

— Следствие нам пока еще ничего не сообщало. Вроде как они к нам из Волгоградской области в Курск будут приезжать. Пока только комбат части приезжал. На похоронах присутствовал. Взрослый мужик, полковник, оправдывался перед нами как школьник. Все пытался замять, сгладить. Мол, он [брат]сам все это сделал с собой. Но мы все увидели, когда тело привезли. Тут даже не нужно медицинское образование, чтобы понять, что человека перед смертью жестоко избивали.

Как уточняет Дмитрий, на теле брата было множество синяков и ссадин, в том числе на лице.

— Там эти следы по всему телу. Какое самоубийство? Видно же, что он сопротивлялся. Вы поймите, Даниилу незачем было так поступать с собой, он ждал «дембеля», у него все хорошо здесь было с друзьями и семьей. Девушки у него не было, никто его не бросал. Никаких предпосылок. Он старался быть на позитиве, несмотря на то, что происходило в части.





«Мама сейчас живет только из-за меня и брата»

Робким парня назвать было сложно. Как утверждает брат погибшего, Даниил с детства увлекался боксом, занимался паркуром, прыгал с парашютом.

— В училище проходил военную подготовку, строевая там у них была, форму носил. То есть, все это не в новинку для него, — заключает брат погибшего срочника. — Мама сейчас живет только за счет того, что есть я и еще маленький брат. Ему четыре года и он копия Дани, — говорит Дмитрий и на секунду снова замолкает. — Мы хотим найти убийц брата и чтобы они понесли заслуженное наказание. Очень надеемся на огласку. Сколько еще таких, как мы?

В военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону запрос журналиста информагентства дежурный, представившийся Денисом, пообещал довести до ответственных лиц, но на повторные звонки корреспондента больше так и не ответил.

Фото: Дмитрий Радский