В Волгограде 3 ноября суд рассмотрит дело инспектора ДПС





В Волгограде 3 ноября пройдет предварительное заседание по делу инспектора 1 взвода отдельной специализированной роты ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Волгоградской области, у которого ранее конфисковали 8,9 млн рублей нелегального дохода, а также автомобили стоимостью порядка 7 млн рублей.

Как ранее сообщалось информагентством, прокуратура требует уволить сотрудника Госавтоинспекции Андрея Борисова в связи с утратой доверия.

Рассмотрение иска пройдет во вторник, 3 ноября, в 11:00.

Напомним, Центральный районный суд Волгограда в конце октября постановил конфисковать у инспектора ДПС и его родственников в доход государства денежные средства и имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.