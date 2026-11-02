В Волгограде завершают работу дачные маршруты и речные трамвайчики

Сезон работы дачных автобусных маршрутов в Волгограде будет завершен с 5 ноября. Как сообщили в мэрии, последние рейсы отвезут дачников в СНТ и обратно накануне 4 ноября.

12 дачных маршрутов в Волгограде обслуживает МУП «Метроэлектротранс». Это сезонные рейсы, которые обеспечивают подвоз дачников к 14 СНТ в разных районах города. По этим маршрутам в сезон курсируют автобусы большой вместимости.

Завершают свою работу в этом году и речные маршруты «Тулака – о. Сарпинский», «Обувная фабрика – о. Сарпинский» и «Красноармейск – Вязовая Грива» в Волгограде. Последние рейсы будут выполнены также 4 ноября.

Работу с 5 ноября продолжит внутригородской речной транспорт по трем направлениям: «Волгоград - Щучий проран – Культбаза», «Руднева - Сарпинский» и «Волгоград - Островная».

Фото из архива V102.RU