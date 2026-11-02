



В Темрюкском районе Краснодарского края, в станице Голубицкой, произошло ЧП на территории учебного заведения. Как сообщает ИА «Живая Кубань», вечером 31 октября, ближе к девяти часам, сработала охранная сигнализация – на место происшествия оперативно прибыли два экипажа Росгвардии.

По информации очевидцев, злоумышленник проник на школьную территорию, держа при себе предмет, напоминающий нож. Мужчина принялся разбивать окна и повредил входную дверь. Благодаря слаженным действиям правоохранителей и неравнодушных местных жителей нарушителя удалось задержать всего в паре кварталов от места происшествия. При задержании он вел неадекватно.

ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщает, что задержанный – уроженец Новосибирской области. Предварительно установлено, что в тот же вечер, еще до инцидента в школе, он мог повредить чужой автомобиль и разбить витрины в нескольких магазинах.

Сумма ущерба, нанесенного школе, предварительно оценивается в 150 тысяч рублей. Полицией проводится проверка.