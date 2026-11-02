Да будет свет! Дворы на юге Волгограда дождались освещения





В Волгограде объявлен аукцион на выполнение работ по устройству освещения во дворах многоквартирных домов. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком работ выступает МБУ «Северное», начальная, она же максимальная, цена контракта составляет 8 337 907,00 рублей.

Согласно описанию объекта закупки, работы пройдут по следующим адресам:

проспект им. Героев Сталинграда, дома 5, 7, 9, 11, а также ул. 50 лет Октября, дом 3;

проспект им. Героев Сталинграда, дома 29, 35, 37;

ул. Остравская, дом 18;

ул. Остравская, дом 20.

Согласно проекту договора, освещение должно начать работать на перечисленных территориях не позднее декабря 2026 года включительно.