Да будет свет! Дворы на юге Волгограда дождались освещения

В Волгограде объявлен аукцион на выполнение работ по устройству освещения во дворах многоквартирных домов. Как сообщает ИА «Высота 102», заказчиком работ выступает МБУ «Северное», начальная, она же максимальная, цена контракта составляет 8 337 907,00 рублей.
Согласно описанию объекта закупки, работы пройдут по следующим адресам:
- проспект им. Героев Сталинграда, дома 5, 7, 9, 11, а также ул. 50 лет Октября, дом 3;
- проспект им. Героев Сталинграда, дома 29, 35, 37;
- ул. Остравская, дом 18;
- ул. Остравская, дом 20.
Согласно проекту договора, освещение должно начать работать на перечисленных территориях не позднее декабря 2026 года включительно.
Фото: сгенерировано ИА «Высота 102»