Штраф в 125 тысяч рублей не удалось отменить волгоградской УК





Арбитражный суд Волгоградской области оставил в силе штраф в размере 125 тысяч рублей для управляющей компании «Единая дирекция по управлению многоквартирными домами».



Основанием для наложения санкций стали результаты внеплановой проверки, во время которой были обнаружены проблемы с техническим состоянием кровли в одной из квартир дома №36 на улице Новодвинской в Волгограде. Государственная жилищная инспекция признала это серьёзным нарушением лицензионных требований и инициировала административное расследование.



Руководство компании пыталось оспорить решение, утверждая его незаконность. Однако суд, внимательно изучив все материалы, признал действия инспекции правомерными и обоснованными.



Решение суда уже вступило в силу, и управляющая компания должна выплатить штраф.