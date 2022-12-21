Бастрыкин взял на контроль дело о покушении на убийство волгоградки

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Волгоградской области Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела о покушении на убийство 29-летней жительницы Волжского. Подозреваемым проходит 41-летний ранее судимый Аркадий Григорян.

— Следственный отдел по городу Волжскому СУ СКР по региону возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего мужчины, — пояснила ИА «Высота 102» официальный представитель волгоградского следкома Дарья Буянова. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство.

Следствием установлено, что 20 декабря 2022 года фигурант дела приехал к дому № 62 по улице 40 лет Победы в Волжском, где проживала его 29-летняя бывшая возлюбленная. Григорян решил выяснить отношения, н ов квартире девушки находился ее ребенок, поэтому подозреваемый вывел свою экс-спутницу на улицу.

Достав нож, мужчина нанес им более 10 ударов в область живота, груди и лица потерпевшей, после чего сел в свою машину и уехал. Видео жестокой расправы попало на камеру домофона. Вскоре полицейские вышли на след Григоряна. Последний пытался скрыться от полиции и даже, находясь в салоне автомобиля, заехал прямо в канал у шлюза Волжской ГЭС.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о судимости Григоряна за стрельбу в одном из баров Волжского. Тогда он получил он весьма скромное наказание — всего два с половиной года в колонии строгого режима. Пострадавшая девушка сейчас находится в реанимации. Врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Фото: СК России