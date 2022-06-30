В прокуратуре сообщили подробности о погибшей в Волгограде семье

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели 32-летней женщины и двоих малолетних детей. Как сообщает ИА «Высота 102», погибли две девочки в возрасте 5 и 7 лет.

— Прокуратурой Волгоградской области взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, — сообщила информагентству официальный представитель облпрокуратуры Оксана Черединина. — На место происшествия выезжал заместитель прокурора Волгоградской области Александр Чубыкин и прокурор Дзержинского района Волгограда Александр Качуренко.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, накануне вечером 32-летняя женщина выбросила с 16-го этажа многоквартирного жилого дома по улице двух дочерей в возрасте пяти и семи лет, после чего упала с высоты сама. Семья на профилактических учетах не состояла.

Как пояснила официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, уголовное дело возбуждено первым отделом по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. На место происшествия выезжал лично руководитель регионального управления Василий Семенов.

По не подтвержденной официально информации, мать задушила девочек в подъезде, а после выбросила из окна уже мертвых малышей.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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