Пенсии и пособия волгоградцам в ноябре перечислят за три дня

В Волгоградской области социальные выплаты за октябрь начнут поступать на расчетные счета жителям уже 3 ноября, сообщили в Соцфонде. В этот день средства направят получателям единого пособия, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего по призыву. 3 ноября также получат выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет и неработающие жители региона.

После празднования Дня народного единства соцвыплаты будут произведены 5 и 6 ноября. Сразу после праздника перечислят выплату из средств материнского капитала, а 6 ноября пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет раньше обычного на два дня получат работающие граждане.

Пенсии жители региона начнут получать уже завтра, 3 ноября. Зачисление пенсионных выплат по графику произойдет еще 11 и 20 ноября.

Фото из архива V102.RU