



В преддверии новогодних праздников в Волгограде появится праздничная иллюминация. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на открытую документацию, на эти цели планируется направить 23 миллиона рублей. Подрядчику предстоит изготовить и установить пять масштабных световых конструкций.

Одним из таковых станет световая уличная Ель со световым шатром. Каркас главного атрибута праздника должен быть выполнен в форме елки, дополнен светодиодной нитью, декоративным столбом, хвоей с гирляндой и системой быстрого монтажа.

Еще одна композиция из аллюминия – «Русское чаепитие». В центре – стилизованный самовар с декоративными ручками и орнаментом, по бокам – две большие чашки с блюдцами. Контуры и узоры оснащены светодиодной подсветкой.

Появится в Волгограде и «Матрешка» — светящаяся фигура с круглым силуэтом и выразительной головой. Лицо должно быть выполнено в стилизованном художественном оформлении. Основная часть композиции будет дополнена холодным белым свечением, отдельные зоны выделены красным орнаментом.

В обозначенную сумму уложатся также фигуры Снегурочки и Деда Мороза. Внучка сказочного волшебника должна быть наряжена в длинное платье с расширенным книзу силуэтом, оформление – преимущественно в бело-синей гамме с орнаментальными элементами и холодным белым свечением.

Фигура «Дед Мороз» должна быть выполнена в привычном виде – в длинной красной шубе с белой отделкой и высокой шапке. Дополнена выразительной белой бородой, орнаментальными вставками в нижней части шубы и посохом со снежинкой. Контуры должны быть подчеркнуты холодным белым свечением.

Согласно документации, все конструкции должны быть новыми, изготовлены из влаго- и морозостойкого материала и соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Срок поставки – не позднее 25 декабря.