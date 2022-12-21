Расследования

«Следил за ней около двух лет»: что известно о кровавой расправе кавказца над волжанкой

Расследования 21.12.2022 18:55
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21.12.2022 18:55


В Волгоградской области, в городе Волжском, вечером 20 декабря 41-летний мужчина вытолкал из подъезда молодую женщину, после чего принялся наносить ей удары ножом по лицу, в грудь и живот. С места происшествия пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии, а следователями возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». 

Журналисты ИА «Высота 102» собрали все, что известно на сегодня о жестоком нападении, а также о том, что связывало 29-летнюю пострадавшую с преступником. 

Знакомы не первый год 


По информации СУ СК России по Волгоградской области, напавший – Аркадий Григорян и волжанка – Маргарита Борисова ранее были знакомы. Более того, не исключается, что мотивом совершенного преступления могла стать безответная любовь подозреваемого. Это подтверждают и знакомые женщины.  

Григорян на протяжении примерно двух лет следил за Маргаритой. Когда-то они состояли в приятельских отношениях. Около полугода жили вместе, при этом он ее систематически избивал. Бил так, чтобы синяков не оставалось, – рассказал один из знакомых женщины информагентству на условиях анонимности. – Где-то в начале 2022 года Маргарита и Григорян разорвали отношения, однако  он продолжал искать встреч. И проходили эти встречи, мягко скажем, на нервах. В очередной раз он и наведался к ней во вторник уже поздно вечером. 


Известно, что ранее Маргарита с несовершеннолетней дочерью жили в доме на улице Оломоуцкой в Волжском. При этом квартира женщины располагалась на первом этаже. Бывало, со слов знакомых волжанки, что Григорян забирался в дом через окна. Ни к чему хорошему такие встречи не приводили.   

Как нам известно, вчера Аркадий заявился к Маргарите около девяти чесов вечера. Чтобы не скандалить в подъезде – в квартиру она его пускать не собиралась, решили выйти на улицу. Там, как все уже видели, он начал наносить удары ножом. Зверство поражает. Вполне может быть, что находился под какими-то средствами. Утверждать нельзя, но как иначе эту жестокость объяснить? – продолжает собеседник информагентства. 

Напомним, что случившееся около подъезда дома №62 по улице 40 лет Победы в Волжском было зафиксировано камерой наблюдения. По информации СУ СК России по Волгоградской области, Григорян нанес Борисовой не менее 10 ударов ножом. Женщина истошно кричала, звала на помощь, однако этого так и не произошло. Уже после того, как нападавший бросился бежать, один из очевидцев вызвал скорую помощь. 

«Кикбоксинг воспитал во мне стремление приносить радость близким» 

Эти слова принадлежат 41-летнему Аркадию Григоренко. Как сообщает ИА «Высота 102», их он произнес 18 января 2021 года в интервью «Волжской правде». Как выясняется, напавший на женщину с ножом волжанин является мастером спорта по кикбоксингу и в прошлом году принимал участие в юбилейных тожествах по случаю образования Волжской федерации кикбоксинга и тайского бокса.  С почтением корреспонденты издания называли Григоряна «ветераном спорта». Тот, в свою очередь, вспоминал свой славный путь, а заодно говорил и о любви к близким: «Кикбоксинг воспитал во мне стремление быть здоровым, приносить радость своим близким, мне нравится, что этот спорт даёт возможность преодолеть не только соперника, но и себя».

Сложно представить положительного спортсмена с дурной стороны, но Интернет «помнит» о Григоряне не только хорошее. На «Высоте 102», в частности, сохранились публикации от 2013 и 2016 годов, согласно которым спортсмен предстает совсем в ином свете – как хулиган, затеявший драку, а затем открывший стрельбу по посетителям в одном из баров города Волжского. Приговор Аркадию Григоряну был вынесен в феврале 2016 года: всего 2,5 года строгого режима. Известно, что и до перестрелки в баре Григорян имел проблемы с законом. 

К слову, в социальных сетях Аркадий Григорян активным не был. Последние его фотографии в основном датированы 2015 годом. При этом на одной из страниц сохранился его статус с обращением к неизвестной Светлане: «я знаю ты это прочитаешь! я люблю тебя Света больше жизни!!!прости меня!!!» (пунктуация автора сохранена, – Прим.ред.)

 

Возможно, хотел свести счеты с жизнью 

После появления информации о жестоком нападении на Маргариту Борисову в Сети стали распространяться слухи о том, что Аркадий Григорян намеревался добровольно попрощаться с жизнью. Именно поэтому, считают волжане, он и занырнул с берега острова Зеленый в Волгу на своем автомобиле. В следственных органах, впрочем, данная информация не подтверждается. Григорян самостоятельно выбрался из тонувшей машины и после недолгих уговоров сдался полиции. 

Здесь стоит отметить, что розыск и погоня за Григоряном продолжались в Волжском всю минувшую ночь. Как только поступило сообщение о нападении на женщину, сотрудники ГУ МВД России Волгоградской области оперативно предприняли комплекс мер, по результатам которых была установлена личность нападавшего, марка и номер его машины. На розыск преступника были брошены все силы, перекрыты выезды из Волжского, в итоге Григоряна удалось обнаружить на одной из улиц. 

Как сообщалось ранее, требования полицейских остановиться кикбоксер во время преследования игнорировал. В итоге погоня около семи часов утра завершилась на берегу Волги, где Григорян на автомобиле ушел под воду. 

Надежда есть 

Получив не меньше десяти ножевых ранений, Маргарита оставалась в сознании на момент приезда скорой помощи. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время женщина находится под наблюдениями медиков.  

– Пациентка в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, – сообщили информагентству вечером 21 декабря в облздраве.  

В целом, сообщает «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, прогноз врачей относительно здоровья пациентки хоть и осторожный, но положительный.  

По информации СУ СК России по Волгоградской области, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении Аркадия Григоряна меры пресечения в виде заключения под стражу. На момент публикации задержанный ветеран спорта задержан не был.  

Расследование жестокого преступления под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин


Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: «Волжская правда», Маргарита Борисова /VK.com, Аркадий Григорян / VK.com

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