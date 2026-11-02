



Отряд «Наследники Победы» Волгоградской академии МВД России принял участие в поисково-разведывательном выезде в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе академии, мероприятие прошло по местам боёв 24-й армии в сентябре 1942 года.

В ходе выезда поисковики искали незахороненные останки красноармейцев и сотрудников НКВД СССР. Для первокурсников, недавно вступивших в отряд, провели практическое обучение: изучив теорию полевых работ и фиксации останков, они смогли применить знания на практике под руководством старших товарищей.

Руководство центра патриотической и поисковой подготовки академии провело для молодых бойцов мастер-класс по использованию технических средств поиска в реальных условиях. Также курсанты отработали алгоритм действий при обнаружении взрывоопасных предметов и ознакомились с процедурой эксгумации, определения принадлежности и фиксации найденных останков и личных вещей.

Фото: Волгоградская академия МВД