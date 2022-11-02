На Украине погиб мобилизованный преподаватель школы искусств Волгограда

В Волгограде простились с 34-летним преподавателем детской школы искусств № 4 Сергеем Шмелевым. Мобилизованный в конце сентября волгоградец погиб в ходе проведения спецоперации на Украине.

— 24 октября мы понесли тяжелую утрату. Трагически оборвалась жизнь нашего коллеги Сергея Шмелева во время специальной военной операции на Донбассе, — сообщили информагентству в ДШИ № 4. — Погиб хороший и светлый человек, любимый и любящий муж, заботливый отец, талантливый художник и преподаватель, мужественный воин. Это огромная утрата для всех нас. Светлая память о Сергее навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег.

Известно, что Шмелев проходил срочную службу в Ставропольском крае. В зону СВО отправился в звании рядового. До мобилизации преподавал несколько лет художественные дисциплины в школе искусств. В свое время окончил ВГИИК. Сергея Шмелева похоронили 1 ноября на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда. У погибшего остались жена и малолетний сын.

Фото и коллаж: ДШИ № 4 / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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