Спецоперация на Украине

На Украине погиб мобилизованный преподаватель школы искусств Волгограда

Спецоперация на Украине 02.11.2022 11:41
0
02.11.2022 11:41


В Волгограде простились с 34-летним преподавателем детской школы искусств № 4 Сергеем Шмелевым. Мобилизованный в конце сентября волгоградец погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. 

— 24 октября мы понесли тяжелую утрату. Трагически оборвалась жизнь нашего коллеги Сергея Шмелева во время специальной военной операции на Донбассе, — сообщили информагентству в ДШИ № 4. — Погиб хороший и светлый человек, любимый и любящий муж, заботливый отец, талантливый художник и  преподаватель, мужественный воин. Это огромная утрата для всех нас. Светлая память о Сергее навсегда останется в сердцах его близких, друзей и коллег.

Известно, что Шмелев проходил срочную службу в Ставропольском крае. В зону СВО отправился в звании рядового. До мобилизации преподавал несколько лет художественные дисциплины в школе искусств. В свое время окончил ВГИИК. Сергея Шмелева похоронили 1 ноября на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда. У погибшего остались жена и малолетний сын. 

Фото и коллаж: ДШИ № 4 / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

Читайте также: 

На Украине погиб еще один мобилизованный из Волгоградской области 

В Волгограде простились с 46-летним мобилизованным Евгением Макаровским

На Украине погиб 32-летний мобилизованный волгоградец Евгений Кострюков

В Волгограде похоронили 32-летнего мобилизованного Сергея Мартыненко

Мобилизованный 34-летний волгоградец Александр Кузьмин погиб на Украине

«Я патриот, я так воспитан»: в Волгограде простились с мобилизованным Сергеем Горбуновым 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спецоперация на Украине
01.11.2022 21:19
Спецоперация на Украине 01.11.2022 21:19
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
01.11.2022 11:12
Спецоперация на Украине 01.11.2022 11:12
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
31.10.2022 18:52
Спецоперация на Украине 31.10.2022 18:52
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
31.10.2022 14:43
Спецоперация на Украине 31.10.2022 14:43
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
30.10.2022 18:42
Спецоперация на Украине 30.10.2022 18:42
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
29.10.2022 09:45
Спецоперация на Украине 29.10.2022 09:45
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
28.10.2022 18:36
Спецоперация на Украине 28.10.2022 18:36
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
28.10.2022 11:05
Спецоперация на Украине 28.10.2022 11:05
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
27.10.2022 22:13
Спецоперация на Украине 27.10.2022 22:13
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
27.10.2022 17:49
Спецоперация на Украине 27.10.2022 17:49
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
26.10.2022 17:29
Спецоперация на Украине 26.10.2022 17:29
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
24.10.2022 17:42
Спецоперация на Украине 24.10.2022 17:42
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
24.10.2022 17:31
Спецоперация на Украине 24.10.2022 17:31
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
23.10.2022 13:04
Спецоперация на Украине 23.10.2022 13:04
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
23.10.2022 11:51
Спецоперация на Украине 23.10.2022 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:17
Глава волгоградского Роспотребнадзора получила выговор из Москвы из-за ЧП на коллектореСмотреть фотографии
15:59
Авторы Telegram-каналов распространяют фейки о новом отключении воды из-за коллектораСмотреть фотографии
15:04
Чиновников в Котово заставили выделить землю 33 многодетным семьямСмотреть фотографии
14:35
Легендарный волгоградский футболист вернулся в "Ротор"Смотреть фотографии
14:03
Жительницу Волгограда осудили за покупку сертификата о вакцинацииСмотреть фотографии
13:25
«Нет гарантий, что не повторится в другом районе»: Бочаров высказался о коммунальных сетях ВолгоградаСмотреть фотографии
13:20
Письмо не помогло: Бондаренко возглавил Молодежный театр ВолгоградаСмотреть фотографии
12:41
ФСБ задержала начальника почтового отделения в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
Под Волгоградом женщина тайно оформила два микрозайма на подругуСмотреть фотографии
11:51
У КСП возникли вопросы к формированию резерва вещей и продовольствия в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:41
На Украине погиб мобилизованный преподаватель школы искусств ВолгоградаСмотреть фотографии
10:52
Из Волгоградской области выдворили 10 иностранцевСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде автобус №59 вернулся на привычный маршрутСмотреть фотографии
10:29
От удара подбросило в воздух. В Волгограде на переходе иномарка сбила 50-летнюю женщину: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:20
В офис «ТСК Кредит» в Волгограде нагрянули оперативники со спецназомСмотреть фотографии
10:13
Приключение с цифрой: «Ростелеком» организовал цифровой квест для волгоградских студентовСмотреть фотографии
10:11
Дорогу к селу с населением в 500 человек построят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:34
«Больше не будут отключать?»: волгоградцы дождались воды в своих квартирах и домахСмотреть фотографии
09:25
Дезинфекцию проведут в пойме Царицы в Волгограде после аварии на коллектореСмотреть фотографии
22:21
Смекалистые волгоградцы в очереди за водой попали в объектив фотографаСмотреть фотографии
21:19
На Украине погиб еще один мобилизованный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
Возвращение воды и вторая труба: смотрим, что происходит на пятые сутки ликвидации аварии в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Пытался уйти от столкновения: в ДТП погиб 13-летний воспитанник Академии «Ротор» из ВолгоградаСмотреть фотографии
18:31
Волгоградские Концессии сообщили о заполнении сетей на 50%Смотреть фотографии
18:31
Мокрый капремонт: пленку вместо крыши натянули в многоквартирном доме в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
В Волгограде простились с 46-летним мобилизованным Евгением МакаровскимСмотреть фотографии
16:25
ПСБ запустил военную ипотеку без первоначального взносаСмотреть фотографии
16:23
Тайник с оружием влиятельной в прошлом ОПГ обнаружен в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Свершилось: в Волгограде запустили первую отремонтированную ветку коллектораСмотреть фотографии
14:53
Волгоградцам, оставшимся без воды и тепла из-за аварии, пересчитают оплату за ЖКХСмотреть фотографии
 