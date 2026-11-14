Запушенные ВСУ дроны облетели стороной Волгоградскую область

Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении 29 украинских БПЛА в течение прошедшей ночи. В Волгоградской области дежурные силы ПВО ничего не сбивали. Смертоносные дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областей и Московского региона, а также над акваторией Черного и Азовского морей.

Напомним, что Волгоградская область пережила массированную атаку украинских БПЛА в ночь на 13 ноября. Есть погибшие и раненые. А минувшей ночью в регионе была объявлена ракетная опасность, которая действовала чуть более часа.