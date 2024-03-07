Кабмин внес законопроект о процентах по кредитам участников СВО





Правительство Российской Федерации предложило списывать проценты по кредитам, которые начислялись в процессе кредитных каникул, для бойцов спецоперации. Напомним, что ранее глава кабмина Мишустин анонсировал поправки в законодательство, направленные на улучшение кредитных каникул для участников СВО. Законопроект о процентах уже потупил Госдуму.

Так, в частности, сообщает РИА Новости, предлагается внести изменения в закон об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, лицами, принимающими участие в СВО, а также членами их семей.

– Проектом федерального закона предлагается установить, что по договорам потребительского кредита (займа) лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и лиц, принимающих участие в специальной военной операции (за исключением членов их семей), обязательства по уплате процентов прекращаются по окончании льготного периода, – цитирует информагентство текст законопроекта.