



В Волгограде сегодня, 28 октября, семья и друзья провожают в последний путь 33-летнего Сергея Горбунова, который в начале октября был мобилизован и направлен в зону проведения спецоперации. Как сообщает ИА «Высота 102», у погибшего 33-летнего волгоградца остались жена и маленький сын.

Как стало известно информагентству, молодого мужчину похоронили на Верхнезареченском кладбище в Тракторозаводском районе Волгограда. Провожали Сергея многочисленные друзья и близкие.

Официально гибель военнослужащего подтвердили «Высоте 102» в военном комиссариате Волгоградской области.

Судя по странице Сергея Горбунова в социальных сетях, необходимость отправиться в зону СВО в рамках частичной мобилизации он воспринял как должное. Мужчина не предпринимал попыток откосить от исполнения долга, несмотря на маленького сына и жену. Опубликовав фото спящего ребенка, Сергей 8 октября писал:

– Вот оно, ради чего наша жизнь. Ради жён, ради отцов, ради матерей. Ради детей, братцы, ради них мы идём. Я люблю свою Родину. Я патриот, я так воспитан.

Через три дня – 11 октября – мужчина опубликовал фотографию вещмешка, коротко написав: «Вот и всё. Завтра эшелоном на Джанкой. Там продолжу подготовку и на Херсон. Всем удачи. Свидимся ещё».