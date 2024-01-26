Спецоперация на Украине

В России Совфед продолжит доработку правовой защиты бойцов СВО

Спецоперация на Украине 26.01.2024 09:59
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26.01.2024 09:59


Совет Федерации в весеннюю сессию продолжит донастройку законодательства в целях правовой защиты военнослужащих специальной военной операции и членов их семей. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко,  сенаторы должны оставаться на постоянной связи с бойцами и СВО и их близкими. 

Важнейшей задачей для нас остается оказание помощи участникам спецоперации и их близким, – сказала Митвиенко на первом пленарном заседании в этом году. – Мы обязательно продолжим делать все возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела. Обязанность сенаторов - тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывалась на земле.

По словам спикера палаты, благодаря сенаторам в России уже разработаны и приняты многие законодательные инициативы, несколько законодательных новелл в настоящее время находятся на рассмотрении  депутатов Госдумы. 

Сенаторам необходимо брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы, – уточнила политик. 

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