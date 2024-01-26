В России Совфед продолжит доработку правовой защиты бойцов СВО





Совет Федерации в весеннюю сессию продолжит донастройку законодательства в целях правовой защиты военнослужащих специальной военной операции и членов их семей. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, сенаторы должны оставаться на постоянной связи с бойцами и СВО и их близкими.

– Важнейшей задачей для нас остается оказание помощи участникам спецоперации и их близким, – сказала Митвиенко на первом пленарном заседании в этом году. – Мы обязательно продолжим делать все возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела. Обязанность сенаторов - тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывалась на земле.

По словам спикера палаты, благодаря сенаторам в России уже разработаны и приняты многие законодательные инициативы, несколько законодательных новелл в настоящее время находятся на рассмотрении депутатов Госдумы.

– Сенаторам необходимо брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы, – уточнила политик.