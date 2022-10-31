В Волгограде похоронили 32-летнего мобилизованного Сергея Мартыненко

В Волгограде простились с погибшим в ходе проведения СВО на Украине 32-летним Сергеем Мартыненко. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили на Краснооктябрьском кладбище.

— Церемония прощания состоялась 29 октября, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Наш земляк погиб при выполнения боевой задачи 24 октября.

Известно, что Сергей Мартыненко — уроженец Волгограда. Срочную службу проходил в танковых войсках. До мобилизации работал автомехаником.

Фото: личный архив Сергея Мартыненко

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