Спецоперация на Украине

В Волгограде похоронили 32-летнего мобилизованного Сергея Мартыненко

Спецоперация на Украине 31.10.2022 14:43
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31.10.2022 14:43


В Волгограде простились с погибшим в ходе проведения СВО на Украине 32-летним Сергеем Мартыненко. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили на Краснооктябрьском кладбище. 

— Церемония прощания состоялась 29 октября, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Наш земляк погиб при выполнения боевой задачи 24 октября. 

Известно, что Сергей Мартыненко — уроженец Волгограда. Срочную службу проходил в танковых войсках. До мобилизации работал автомехаником. 

Фото: личный архив Сергея Мартыненко 

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