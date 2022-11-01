На Украине погиб еще один мобилизованный из Волгоградской области

В ходе проведения специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный 44-летний старший сержант Михаил Саратовцев. Как сообщает ИА «Высота 102», уроженца поселка Городище похоронили 30 октября.

— Михаил Саратовцев погиб в зоне проведения СВО 24 октября, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Наш земляк до конца выполнил свой воинский долг и не отступил от присяги. Церемония прощания прошла на Димитриевском кладбище Волгограда.

Известно, что Михаил Саратовцев в свое время проходил службу во внутренних войсках. Участник боевых действий в Чечне. До мобилизации Михаил работал в одной из компаний, производящих металлоконструкции.

Фото и коллаж: личный архив Михаила Саратовцева / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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