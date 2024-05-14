Спецоперация на Украине

Власти РФ продолжат обеспечивать участников СВО техникой и снаряжением

Спецоперация на Украине 14.05.2024 16:46
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14.05.2024 16:46


Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что власти в стране продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением. По его словам, кабинет министров ориентирован на оперативное предоставление  бойцам и их семьям мер поддержки и льгот. 

Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции, – подчеркнул Мишустин. – Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки.

Также он отметил что участникам СВО и их семьям по-прежнему будет оказываться помощь в решении социальных вопросов. 


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