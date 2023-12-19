



Президент России Владимир Путин 19 декабря на коллегии Минобороны заявил о необходимости предоставления равных социальных гарантий всем участникам специальной военной операции, включая добровольцев и ополченцев, а также членам их семей. По словам главы государства, «это принцип справедливости и братства».

– Военнослужащие-контрактники, добровольцы, мобилизованные граждане, бойцы отдельных формирований, ополченцы Донбасса, чей боевой путь начался еще в 2014 году, – все защитники России, семьи наших павших героев, наших товарищей должны получить равные гарантии, – подчеркнул Путин. – Это принцип справедливости и ратного братства.

Данный принцип, добавил он, также касается получения статуса ветерана боевых действий.