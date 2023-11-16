Спецоперация на Украине

Участие в СВО учтут при поступлении в колледжи

Спецоперация на Украине 16.11.2023 20:04
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16.11.2023 20:04


Участие в специальной военной операции в качестве индивидуального достижения будет учитываться при поступлении в колледжи. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ о внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования был опубликован накануне, передает ТАСС. 

Пункт 45 указанного порядка, согласно приказу, предлагается дополнить подпунктом 6 со следующим содержанием: «прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области». 

Ранее сообщалось, что в России более 9 тысяч бойцов СВО и их детей поступили в вузы по квоте.

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