Участие в СВО учтут при поступлении в колледжи





Участие в специальной военной операции в качестве индивидуального достижения будет учитываться при поступлении в колледжи. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ о внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования был опубликован накануне, передает ТАСС.

Пункт 45 указанного порядка, согласно приказу, предлагается дополнить подпунктом 6 со следующим содержанием: «прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области».

Ранее сообщалось, что в России более 9 тысяч бойцов СВО и их детей поступили в вузы по квоте.