Спецоперация на Украине

Путин продлил участникам СВО кредитные каникулы

Спецоперация на Украине 26.12.2023 11:35
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26.12.2023 11:35


Президент России Владимир Путин новым законом закрепил право участников СВО и их семей на кредитные каникулы.  

Напомним, что на сегодня в России участники СВО  получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и ипотечным займам, оформленным до мобилизации или начала участия в спецоперации. Уточняется, что обратиться за кредитными каникулами необходимо не позднее 31 декабря 2023 года. Кредитные организации обязаны приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев. 

Правом на кредитные каникулы в отношении ипотечных займов могут также воспользоваться субъекты малого и среднего бизнеса, состоящие из одного участника, призванного  по мобилизации.

По данным РИА Новости, закон также предусматривает прекращение обязательств по договорам поручительства участников СВО, которые погибли в ходе спецоперации, умерли от полученного увечья или стали инвалидами I группы.  

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