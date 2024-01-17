Спецоперация на Украине

Путин назвал приоритетом гарантии для участников СВО

Спецоперация на Украине 17.01.2024 12:10
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17.01.2024 12:10


Президент России Владимир Путин назвал приоритетными социальные гарантии для участников специальной военной операции на Украине. Прежде всего, отметил глава государства на форуме ветеранов «Вместе победим», – это трудоустройство и самореализация воинов. 

Ключевой приоритет – создавать условия, для того чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении, –  цитирует пресс-служба Кремля президента.

Также Владимир Путин назвал важной воспитательную работу бывших военнослужащих с молодежью. Не исключает глава государства  их участие в волонтерских, образовательных, просветительских и гуманитарных проектах. 

Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ, – сказал президент.

Напомним, что участники СВО в России получают статус ветерана боевых действий и могут рассчитывать на льготы со стороны государства, а также получают приоритет при трудоустройстве.  

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