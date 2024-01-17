Путин назвал приоритетом гарантии для участников СВО





Президент России Владимир Путин назвал приоритетными социальные гарантии для участников специальной военной операции на Украине. Прежде всего, отметил глава государства на форуме ветеранов «Вместе победим», – это трудоустройство и самореализация воинов.

– Ключевой приоритет – создавать условия, для того чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении, – цитирует пресс-служба Кремля президента.

Также Владимир Путин назвал важной воспитательную работу бывших военнослужащих с молодежью. Не исключает глава государства их участие в волонтерских, образовательных, просветительских и гуманитарных проектах.

– Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ, – сказал президент.

Напомним, что участники СВО в России получают статус ветерана боевых действий и могут рассчитывать на льготы со стороны государства, а также получают приоритет при трудоустройстве.