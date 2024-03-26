В России предложили создать нацпроект для участников СВО





Эксперты РАН выступили с инициативой о создании в России национального проекта для участников специальной военной операции. По данным «Известий» , к такой идее уже отнеслись благосклонно в Государственной думе. По мнению инициаторов, нацпроект позволит систематизировать все меры поддержки участников СВО и обеспечит долгосрочные социальные гарантии.

В научной статье в мартовском номере журнала «Социально-трудовые исследования» ВНИИ труда Минтруда авторы инициативы (профессор Вячеслав Бобков, кандидаты наук Елена Одинцова и Татьяна Чащина) предложили и название для национального проекта – «Забота государства — защитникам Родины».



Кроме того, при том, что в России уже внедрен и действует ряд мер поддержки участников СВО и членов их семей, ученые предлагают в рамках нацпроекта внедрить новые.

Так, например, эксперты РАН выступили за индексацию пенсий работающим пенсионерам из числа военнослужащих. Также предлагается частично или полностью выплачивать ипотеку участников СВО за счет бюджетных средств, проработать меры стимулирования работодателей для трудоустройства участников СВО, закрепить право оплачиваемого отпуска для членов семьи военнослужащего на период ухода за ранеными.