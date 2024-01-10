Спецоперация на Украине

Военкор Лисицын посвятил клип казакам–освободителям Попасной

Спецоперация на Украине 10.01.2024 18:30
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10.01.2024 18:30


Военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram-канале опубликовал  пост, посвященный событиям мая 2022 года, когда в Северодонецком районе Луганской области шли кровопролитные бои за Попасную. Военкор посвятил героям тех дней трехминутный видеоролик. В центре внимания – казаки Шестой казачьей бригады им. М.И.Платова.

Казаки города берут! Хорошо помню май 2022 года. Тогда третий месяц шли кровопролитные бои за Попасную. Одни из первых к освобождению города от укронацистов приступили казаки из Шестой казачьей бригады им. М.И.Платова. Попасная – один из ключевых населенных пунктов на пути освобождения Луганской Народной Республики от украинских фашистов. Врагом здесь был создан мощнейший укрепрайон, но, несмотря на это, казакам, благодаря своей отваге и военному искусству, удалось прорвать эшелонированную оборону противника, – вспоминает Лисицын. –  Хочу освежить память тех дней клипом об освобождении Попасной и посвятить его всем участникам штурма города. 

Эта битва навсегда вписана в Отечественную военную историю, уверен военный корреспондент. 

– Однако у казаков впереди еще есть работа, своего освобождения ждут и, безусловно, уже совсем скоро дождутся и другие русские города. Любо казаки! – заключает Евгений Лисицын. 

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