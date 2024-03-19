Поручение президента: участников СВО освободят от процентов по кредитам





В России участников специальной военной операции освободят от уплаты процентов по кредитам. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее поручение озвучил президент России Владимир Путин. Соответствующие изменения будут внесены в законодательство РФ.

– Внести в законодательство Российской Федерации изменения, исключающие начисление процентов по кредитным договорам (договорам займа) в течение льготного периода, определенного в соответствии с Федеральным законом от 7 октября 2022 года № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», – цитата.

Также Владимир Путин поручил внести в законодательство о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

Срок исполнения поручений – до 15 апреля 2024 года.