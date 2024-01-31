Спецоперация на Украине

Статус ветерана боевых действий получат участники СВО без контракта с Минобороны

Спецоперация на Украине 31.01.2024 14:07
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31.01.2024 14:07


До 1 апреля 2024 года правительство внесет в закон изменения, согласно которым в России статус ветерана боевых действий будет присваиваться тем участникам СВО, кто не заключал контракта с Минобороны. Соответствующее поручение озвучил  глава государства Владимир Путин. Кроме того, регионам поручено при назначении выплат семьям погибших бойцов СВО учитывать и тех, кто зарегистрирован в другом субъекте.

Цитата поручения, опубликованного на сайте Кремля: 

Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в СВО, на основании документов, подтверждающих получение ими в период проведения специальной военной операции увечья или заболевания, либо на основании реализованного наградного материала вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта.

Членам семей Героев России, удостоенных звания посмертно, согласно еще одному поручению Путина, будут предоставляться льготы аналогичные тем, которые получали сами военнослужащие. 

Статус ветерана боевых действий получат  участники спецоперации на территории Украины, входившие в ЧВК «Вагнер». Необходимость такой меры поддержки для данной категории бойцов озвучил 14 декабря на прямой линии Владимир Путин. Глава государства отметил тогда, что бойцы ЧВК имеют право на все льготы и на всю поддержку от государства, которыми пользуются остальные участники боевых действий.

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