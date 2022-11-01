Спецоперация на Украине

На Украине погиб 32-летний мобилизованный волгоградец Евгений Кострюков

Спецоперация на Украине 01.11.2022 11:12
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01.11.2022 11:12

В Волгоградской области похоронили уроженца Котовского района 32-летнего Евгения Кострюкова. Мобилизованный житель поселка при станции Лапшинская погиб в ходе проведения спецоперации на Украине. 

— Похороны прошли 30 октября. У погибшего остались мать, младший брат и бабушка, — сообщили информагентству в администрации Лапшинского сельского поселения. 

Известно, что мужчину призвали по мобилизации 23 сентября. До отправки в зону СВО селянин работал вахтовиком в Москве. 

Фото и коллаж: личный архив Евгения Кострюкова / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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