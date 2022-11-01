В Волгограде в последний путь проводили 46-летнего мобилизованного Евгения Макаровского, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили на кладбище в Кировском районе.
— С нашим земляком простились 30 октября, рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Он погиб 24 октября, выполняя боевую задачу.
Известно, что Евгений Марковский отправился в зону СВО рядовым. Служил в 255-м гвардейском мотострелковом полку. Имел боевой опыт, участвовал в чеченских кампаниях. До мобилизации работал вахтовым методом монтажником.
Фото и коллаж: личный архив Евгения Макаровского / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
Читайте также:
На Украине погиб 32-летний мобилизованный волгоградец Евгений Кострюков
В Волгограде похоронили 32-летнего мобилизованного Сергея Мартыненко
Мобилизованный 34-летний волгоградец Александр Кузьмин погиб на Украине
«Я патриот, я так воспитан»: в Волгограде простились с мобилизованным Сергеем Горбуновым