Расследования

В Волгограде простились с 46-летним мобилизованным Евгением Макаровским

Расследования 01.11.2022 17:31
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01.11.2022 17:31


В Волгограде в последний путь проводили 46-летнего мобилизованного Евгения Макаровского, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили на кладбище в Кировском районе. 

— С нашим земляком простились 30 октября, рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Он погиб 24 октября, выполняя боевую задачу. 

Известно, что Евгений Марковский отправился в зону СВО рядовым. Служил в 255-м гвардейском мотострелковом полку. Имел боевой опыт, участвовал в чеченских кампаниях. До мобилизации работал вахтовым методом монтажником.

Фото и коллаж: личный архив Евгения Макаровского / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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