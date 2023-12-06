Спецоперация на Украине

За трудоустройство бойцов СВО работодатели получат льготы и гранты

Спецоперация на Украине 06.12.2023 17:13
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06.12.2023 17:13


Предприниматели, которые оформят в штат участников спецоперации, смогут рассчитывать на меры государственной поддержки. Соответствующие поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства приняли депутаты Государственной думы РФ. 

Предпринимателям, трудоустроившим на работу участников специальной военной операции, мы дадим возможность получить статус социального предпринимателя, – сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике ГД Сергей Алтухов. – Для компаний это очень серьезный пакет преференций: от налоговых до льготных ставок по аренде имущества, грантов и ряда других мер поддержки.

Основная задача, по словам Алтухова, – «максимально быстро интегрировать ребят, которые возвращаются из зоны СВО, в мирную жизнь».  

В Госдуме уточняют, что закон направлен на поддержку участников специальной военной операции. 

– Тем героям, которые захотят сменить работодателя, род деятельности, мы должны предоставить возможности для самореализации, – подчеркнул Алтухов. 

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