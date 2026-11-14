Как Волгоград ушел в туман: фоторепортаж

Волгоград накануне выходных накрыл густой туман. Городские пейзажи словно стерли ластиком – непроглядная пелена скрыла от глаз дома, деревья и строения. По улицам туманного города прогулялся фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев. Каким он увидел Волгоград – в материале.





Туманы в ноябре для Волгограда вполне привычное явление. Оно возникает из-за резкого перепада температуры и высокой влажности воздуха. Город в тумане всегда выглядит загадочно и даже мистически.





Густой туман сильно ухудшает обзор автомобилистам, что может привести к серьезным авариям. Из-за резкого ухудшения видимости на городских дорогах 13 ноября сложилась неблагоприятная обстановка. МЧС просило водителей соблюдать правила безопасности во время тумана.





По прогнозам Гидрометцентра, туман продержится в Волгоградской области как минимум до 15 ноября. В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности.













































Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»