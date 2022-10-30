В Волгограде сегодня, 30 октября, простились с погибшим в ходе проведения СВО 34-летним Александром Кузьминым. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны прошли на Моторном кладбище Дзержинском районе.

— Похоронили сегодня на Аллее Памяти, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Наш земляк погиб в ходе выполнения боевой задачи 24 октября.

Известно, что Александр Кузьмин в зоне спецоперации являлся минометчиком, был в составе 255-го гвардейского мотострелкового полка. До мобилизации наш земляк работал сварщиком.

Фото и коллаж: личный архив Александра Кузьмина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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