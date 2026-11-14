«Динамо‑Синара» завершило первый круг чемпионата России по гандболу матчем с лидером сезона – «Ростов‑Доном». На «Динамо Арене» встретились самый титулованный клуб в истории чемпионатов России и действующий чемпион страны. Гости подтвердили чемпионский статус – уверенная победа 33:24.

В первой половине игры на площадке шла вязкая борьба с упором на оборону. Вратари действовали на высоком уровне, не позволяя нападающим легко увеличить счёт. К 10-й минуте на табло горели скромные 2:2. Гостьи играли вторым номером: при потере мяча они моментально откатывались назад, выстраивая сверхжёсткую защиту и убегая в контратаки. Держать мяч в их планы не входило.

После стартовой разведки «Ростов-Дон» выдал показательную пятиминутку и к 15-й минуте повёл 6:3. Хозяйки площадки сами помогли соперницам, действуя прямолинейно через центр – мощные защитницы ростовского клуба легко блокировали выходы на броски.

Волгоградки быстро сориентировались и предприняли контрмеры. «Динамо» сумело обратить грубую игру соперниц себе на пользу: команда забивала семиметровые и реализовывала большинство. В воротах постоянно выручала Людмила Баскакова. При позиционных атаках волгоградки выпускали седьмого полевого игрока, и к 21-й минуте счёт сравнялся – 6:6. У динамовок стали получаться переводы мяча в край, откуда исходила главная угроза: голы забивала Карина Сисенова. Растягивая защиту ростовчанок, хозяйки арены начали находить бреши в обороне.

В концовке тайма завязалась упорная борьба. Соперницы отвечали атакой на атаку, и, к радости местных болельщиков «Динамо», не только выстояло, но и за полторы минуты до перерыва вышло вперед. Алиса Дворцевая забила в большинстве – 10:9. Однако закончить отрезок на мажорной ноте не удалось: на последних секундах волгоградки пропустили с 7-метровой отметки – 10:10.

Во втором тайме приезжие спортсменки разведку боем закончили и начали активные действия: на гол Софии Чураковой они ответили тремя. До 35-й минуты равенство ещё продержалось – 13:13, а потом последовал мощный рывок гостей: девять минут засухи и на табло печальные – 13:22. В стане «Динамо-Синары» происходило что-то непонятное, мячи терялись в простых ситуациях, при розыгрышах в позиционной атаке сфера выпадала из рук, потери шли одна за одной и посланницы Дона забивали лёгкие голы в пустые ворота, поскольку волгоградки выпускали седьмого игрока вместо вратаря.

Ситуацию изменил выход Софьи Сметаниной: команда будто проснулась, руки стали слушаться, и динамовки попытались закончить матч достойно. Но запала хватило лишь на то, чтобы не дать соперницам уйти на ещё большее расстояние. Когда у соперника в защите стеной стоят гандболистки калибра Ксении Кожокарь, лезть через центр – только дарить лёгкие голы в контрах противоборствующей команде и тешить фанатов жёлто-синих, которые уже пожалели волгоградок и стали скандировать – «Динамо, вперёд!».

Тактику «Ростов-Дона» можно сравнить с действиями ЦСКА: втоптать соперника в тарафлекс за счёт физической мощи и не дать бросить с игры. Поэтому волгоградки пробили в два раза больше пенальти, а суммарное штрафное время гостей составило 24 минуты – почти целую половину матча! В таких условиях ключ к успеху – не пытаться пробить стену в лоб, а искать слабые места в быстрых контратаках и грамотно использовать численное преимущество. А так бело-голубых загнали под лавку: они в простых ситуациях роняли мяч – боялись получить по рукам, и снаряд просто валился из рук.

Финальная сирена зафиксировала поражение «Динамо-Синары» – 24:33. Лучшими игроками матча абсолютно заслуженно признали вратарей: Людмила Баскакова и Анастасия Рябцева показали надёжную игру.

Тренер «Динамо-Синары» Евгений Дмитриев дал оценку прошедшему матчу:

– Первый тайм был неплохой. Он и с ЦСКА был неплохой. Но игра же состоит из шестидесяти минут. Поэтому, я бы понимал, если бы на сорок седьмой, на сорок восьмой минуте подсели бы – понятно, физики не хватило. Но начиная с тридцать первой минуты провал. Два тайм-аута сожгли, какая-то появилась неуверенность. Хотя девочкам говорил: «Играйте спокойно. В этой игре вы можете только приобрести, с вас никто ничего не спросит».

Как всегда, какое-то затмение и начались потери. Были два ключевых сброса в линию. Ловить надо такие мячи. Если мы хотим сейчас играть с Ростовом, такие мячи нужно забирать. Ну, имеем то, что имеем, оттолкнёмся от того, что первый тайм был неплохой. Соня Сметанина неплохо вышла, соответственно, получила игровые минуты и полезно сыграла. Посмотрим, есть над чем работать.

Подводя итоги, Евгений Дмитриев отметил кадровые сложности и нагрузку на команду:

– Если бы на одну победу больше – было бы нормально для первого отрезка. Не забываем, что играем без одного из основных вратарей – Маша Дувакина ещё лечится. Плюс потеряли ключевого игрока – Соню Пензеву, это тоже сказывается. И не забываем про Спартакиаду: чувствуется, что сейчас девчонки немного подсели. Этот перерыв нам поможет. Дадим немного выходных, а дальше будем работать, чтобы в ключевом декабре отыграть хорошо. Декабрь будет определяющим – от него зависит, какое место мы займём в таблице по итогам гладкого (регулярного) чемпионата.

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) – 24:33 (10:10)

13 ноября, 18:30. Суперлига. Предварительный этап, 11-й тур.

Волгоград. «Динамо Арена». Количество зрителей: 1400.

Судьи: Андрей Будагов, Руслан Ханмагомедов (оба – Краснодар).

«Динамо-Синара»: Баскакова – Кириченко (2), Безбабных, Скивко (1), Сисенова (4), Чуракова (4), Гафонова – Колесникова, Минченко (1), Томилина (1), Сметанина (4), Казиханова (1), Дворцевая (3), Коблева, Загороднева (3), А. Алексеева.

«Ростов-Дон»: Рябцева – Левша (2), Шавман (7), Таженова (2), К. Кожокарь (6), Амельченко (5), Зеленкова (2) – Ясницкая, Юрьева (2), Бессалая (1), Шапошникова, Кайнарова, Баландина, Кишко (4), Черненко (2).

Эффективность бросков %: 51 – 66.

Владение мячом (минуты): 41 – 19.

7-метровые/голы: 6/6 – 3/3.

Штрафное время: 6 – 24.

«Динамо-Синара» после 11 туров с 12 очками занимает седьмое место и уверенно держится в зоне плей-офф (1–8 место), но у «Лады» в запасе игра с «Кубанью» и тоже 12 очков. Следующий матч бело-голубые проведут 3 декабря в Майкопе с АГУ-«Адыиф».

Александр Веселовский