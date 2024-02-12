Спецоперация на Украине

В Саратове учредили медаль «За содействие СВО»

Спецоперация на Украине 12.02.2024 11:06
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12.02.2024 11:06


В Саратовской области на региональном уровне учредили «За содействие специальной военной операции». Об этом сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на губернатор губернатора Романа Бусаргина.

Сообщается, что медалью будут награждать тех жителей Саратовской области, кто активно принимает участие в организации помощи  бойцам спецоперации и жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 

Для многих жителей Саратовской области сбор гуманитарной помощи и отправка груза стали практически делом жизни, –  цитирует «СарИнформ» Бусаргина.

Фото: Роман Бусаргин

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