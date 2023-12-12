Спецоперация на Украине

Участникам СВО на год продлят право на кредитные каникулы

Спецоперация на Украине 12.12.2023 17:26
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12.12.2023 17:26


Комитет Государственной думы по финансовому рынку поддержал продление до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей на кредитные каникулы. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», обществам с ограниченной ответственностью (ООО), состоящим из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, такое право продлевается в отношении кредитов (займов), обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Сейчас участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам ( в том числе по ипотеке и кредитным картам), которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в спецоперации. 

Чтобы  претендовать на кредитные каникулы, в настоящее время участники СВО должны не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору  с требованием предоставить такую возможность. Каникулы позволяют заемщику приостановить платежи по кредиту или займу либо снизить их размер на период до шести месяцев.

Аналогичным правом субъекты МСП и ООО, состоящие из одного участника, призванного на военную службу по мобилизации, в отношении кредитов и займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

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