Спецоперация на Украине

Больше 100 БПЛА отправили волгоградцы землякам в зону СВО

Спецоперация на Украине 05.02.2024 18:09
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05.02.2024 18:09


Волгоградская область 5 февраля передала землякам-участникам СВО больше 100 беспилотников. Об этом сообщили сегодня в администрации региона. По информации обладмина, соответствующая заявка поступила от командиров воинских частей волгоградского гарнизона, находящихся на Украине. 

Кроме БПЛА воинским частям отправили металлические листы и другие материалы для инженерно-строительных целей. Партия спецгруза закуплена за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, – уточнили в администрации. 

Здесь также напомнили, что в регионе продолжается  акция «Тепло из дома», в рамках которой любой желающий по-прежнему может передать бойцам теплые личные вещи или угощения.

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