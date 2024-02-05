Больше 100 БПЛА отправили волгоградцы землякам в зону СВО





Волгоградская область 5 февраля передала землякам-участникам СВО больше 100 беспилотников. Об этом сообщили сегодня в администрации региона. По информации обладмина, соответствующая заявка поступила от командиров воинских частей волгоградского гарнизона, находящихся на Украине.

– Кроме БПЛА воинским частям отправили металлические листы и другие материалы для инженерно-строительных целей. Партия спецгруза закуплена за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, – уточнили в администрации.

Здесь также напомнили, что в регионе продолжается акция «Тепло из дома», в рамках которой любой желающий по-прежнему может передать бойцам теплые личные вещи или угощения.