Четыре человека пострадали в «огненном» ДТП с КАМАЗ под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области легковушка загорелась в ДТП с КАМАЗом, пострадали четыре человека. По данным ГУ МВД России по региону, столкновение Hyundai и грузовика произошло на 947 ФАД Р-22 «Каспий» накануне поздно вечером.

По предварительным данным, 22-летняя водитель иномарки врезалась в КАМАЗ с полуприцепом, который двигался в попутном направлении. После удара легковой автомобиль загорелся. К счастью, удалось спастись всем, кто находился в машине. Троих пассажиров и водителя иномарки доставили в больницу.