В Волжском Волгоградской области пожар на универсальном рынке «Людмила» локализован на площади в 7000 квадратных метров. В редакцию ИА «Высота 102» обратился местный житель, который рассказал, как именно загорелся балкон расположенной рядом девятиэтажки.

Сообщение о возгорании рынка поступило на пульт диспетчера ГУ МЧС России по Волгоградской области в 17.05. Предварительно сообщалось о загоревшейся кровле на площади в 100 «квадратов».





Со слов очевидцев, вскоре огонь перекинулся на жилой жом, расположенный напротив — на улице 40 лет Победы, 63. Местные жители сообщили, что горит балкон квартиры на шестом этаже.





Однако чуть позже федеральное спасательное ведомство выступило с опровержением.

— МЧС России опровергает переход огня с территории рынка в городе Волжском на рядом стоящий дом. Угроза распространения пожара за территорию рынка отсутствует, — пояснили в федеральном ведомстве.

Один из обратившихся в редакцию ИА «Высота 102» волжан, представившийся Сергеем, рассказал, как по его мнению загорелся жилой жом.





— Рынок когда занялся огнем, пошли хлопки, видно баллоны там были еще. Видимо от взрывной волны обломок какой-то конструкции отлетел в жилой дом. Попал прямо в окно балкона. Сразу все загорелось, весь пластик, — рассказал очевидец происшествия.

В МЧС РФ по состоянию на 19.48 сообщили о локализации пожара на универсальном рынке. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет.





Чуть позже появилась информация, что жителей многоквартирных домов по улице 40 лет Победы, расположенных в непосредственной близости с горящим рынком эвакуируют. По сведениям информагентства, транспорт предоставила мэрия Волжского.

Представители экстренных служб города-спутника пояснили корреспонденту ИА «Высота 102», что предположительно, тушение будет вестись до самого утра. Людям будет безопаснее переночевать у близких или в предоставленных администрацией помещениях. Решение об эвакуации принято в связи с тем, что токсичный дым от горящих павильонов направлен непосредственно в сторону жилых многоэтажек.

Площадь возгорания рынка, по данным МЧС России составляет более 7000 квадратных метров. С огнем пожарные расчеты борются уже три часа. Безопасность людей на месте происшествия обеспечивает личный состав ГУ МВД России по Волгоградской области.

В областном главке МЧС в свою очередь уточнили, что сейчас проводится проливка конструкций. Специалисты химико-радиометрической лаборатории провели замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Показатели не превышены.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин снял с высоты, что осталось на месте рынка после разрушительного пожара.

Фото и видео: читатели информагентства / Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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