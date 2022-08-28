«Слышали громкие хлопки»: в Волжском горит универсальный рынок «Людмила»

В Волжском Волгоградской области загорелся универсальный рынок «Людмила». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, пожару предшествовали громкие хлопки.





— В 17.05 поступил сигнал о возгорании в городе Волжском, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — На улице 40 лет Победы горит кровля павильона на площади 100 квадратных метров. На месте работают пожарные расчеты 5-го и 1-го отрядов ФПС.

Как уточнили в спасательном ведомстве, предварительно погибших и пострадавших нет. Информация уточняется.

Со слов очевидцев, перед пожаром были отчетливо слышны громкие хлопки. Местные жители утверждают, что видели рабочих, крывших крышу. У них, по предварительным данным, во время работы взорвался баллон, что и привело к возгоранию.

Огонь с горящего павильона перекинулся на машины, припаркованные на территории рынка. На кадрах видео, оказавшегося в распоряжении редакции с места происшествия, заметно, что огонь полностью уничтожил как минимум один из павильонов. В небо взмывают клубы черного дыма.

Фото: читатели ИА «Высота 102», видео: Армен Газарян

