



Крестьянское фермерское хозяйство из Кумылженского района Волгоградской области получило статус племенного репродуктора по разведению лошадей донской породы. Соответствующий приказ издан Минсельхозом России.

Как сообщили в областном комитете сельского хозяйства, донскими лошадьми в КФХ Александра Девятаева занимаются с 2021 года. Сейчас в хозяйстве содержат 57 голов донской породы. Эти лошади выносливы и неприхотливы, хорошо переносят местный климат и не нуждаются в тёплых постройках. В ближайшее десятилетие табун планируют увеличить до 150 голов.

Теперь в регионе насчитывается 27 племенных хозяйств: один селекционно-генетический центр, девять племенных заводов и 17 племенных репродукторов.

Напомним, в 2026 году перечень племенных хозяйств региона также пополнило АО «Раздолье» Котовского района – в июне агрофирма получила статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота симментальской породы.

Развитие животноводства – один из приоритетов АПК Волгоградской области. Сохранить поголовье и нарастить производство позволяет в том числе развитие кормовой базы. На зимний сезон 2026–2027 годов во всех категориях хозяйств заготовлено более 1,1 млн тонн кормов – это 101,2% от потребности. Грубыми и сочными кормами хозяйства обеспечены на 110,1%, зернофуражом – на 105,2%. Качество заготовленных кормов удовлетворительное, что позволит полностью обеспечить отрасль в течение предстоящего зимнего периода.