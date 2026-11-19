



В декабре пассажирам общественного транспорта Волгограда станет доступна оплата проезда с помощью виртуальных транспортных карт «Волна». О точной дате запуска цифрового аналога станет известно позже.

Как отмечают в мэрии, виртуальная карта имеет ряд преимуществ перед пластиковой. В случае утери физического носителя приходится приобретать новый, а цифровую карту можно восстановить на любом устройстве через приложение. Кроме того, средства зачисляются быстро – без поиска терминала и ожидания записи платежа.

Пользователь приложения всегда может проверить историю пополнений и поездок. Ещё одно преимущество: виртуальной картой можно воспользоваться при нестабильном интернете – для самой транзакции соединение не требуется, интернет нужен только для пополнения счёта.

Чтобы начать пользоваться виртуальной картой, нужно скачать и установить приложение «Волна». Ссылка для скачивания размещена на официальном сайте vlg-tk.ru и в магазинах приложений. После загрузки потребуется подтвердить электронную почту и задать пароль. Затем следует выпустить виртуальную карту, выбрать тариф и пополнить счёт.