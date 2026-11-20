



В Волгоградской области 223 тысячи человек пользуются электронными трудовыми книжками (ЭТК). Как сообщили в отделении СФР по региону, владельцы электронных трудовых книжек могут в любое время заказать выписку из них через портал госуслуг.



Отметим, в октябре 2026 года россияне получили такие выписки почти 3,9 миллиона раз, согласно данным Соцфонда. Электронную выписку можно посмотреть в личном кабинете на «Госуслугах». Это упрощает процесс дистанционного трудоустройства и облегчает использование данных при получении государственных услуг и оформлении пенсии.



Кроме того, цифровизация помогает работодателям снизить издержки, как отметили в ОСФР. При первом трудоустройстве сведения о трудовой деятельности работника будут автоматически записываться в электронном виде, и бумажная трудовая книжка больше не потребуется.