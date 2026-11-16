Двоих волгоградцев задержали за съемку атак ВСУ на промзону





Полицейские и сотрудники УФСБ задержали 20-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые сняли и разместили в Сети видео террористической атаки украинских дронов на промзону в Волгограде 13 ноября.

Молодые люди, которых доставили в отдел полиции, рассказали, что сняли прилет беспилотников на промышленное предприятие и опубликовали видео в Интернете. При этом они утверждали, что не знали о том, что такая съемка в Волгоградской области запрещена.

– Сняла на видео прилет беспилотников на красноармейский завод, позже отправила это видео в чат, а на утро оно уже было в украинских телеграм-каналах … Мне очень стыдно за содеянное, – сказала на видеокамеру девушка.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что действия задержанных волгоградцев попадают под статью 13.28 КоАП Волгоградской области. Она предусматривает ответственность за распространение информации, способной нанести ущерб гражданам и объектам, обеспечивающим жизнедеятельность людей. Нарушителям грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Волгоградцам напоминают об ответственности, в том числе и уголовной за съемку и распространение подобных сведений. Сотрудники спецслужб отслеживают такие публикации и привлекают их авторов к установленной законом ответственности. Поэтому, если вы вдруг стали очевидцем пролета БПЛА, увидели атаку дронов или работу ПВО, то нужно в первую очередь помнить:

– Не снимайте. Ваша безопасность и безопасность ваших близких важнее любого эксклюзивного кадра.

– Не публикуйте. Не пересылайте видео с последствиями атак в групповые чаты и не выкладывайте их на личных страницах.

– Незамедлительно позвоните по номеру 112! Назовите оператору точный адрес, время и характер происшествия.