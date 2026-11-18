В Волгоградской области на пожаре в деревянном доме погиб 36-летний мужчина. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, трагедия произошла в городе Суровикино на улице Шоссейная днем 17 ноября.

Прибывшие по тревожному вызову пожарные расчеты приступили к тушению домашних вещей, которые горели на площади 15 кв.м. На месте происшествия было обнаружено тело молодого мужчины.





По предварительным данным, пожар начался из-за неправильной эксплуатации печи, которой обогревался погибший.



