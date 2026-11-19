



В Волгоградской области Котовский районный суд на два месяца отправил в СИЗО 68-летнего мужчину, который подозревается в убийстве друга во время рыбалки. Как ранее сообщало региональное СУ СКР, преступление было совершено 16 ноября на берегу пруда Чистый.

По версии следователей, схватиться за нож и нанести приятелю не менее шести ударов Геннадия Д. побудила внезапно вспыхнувшая ярость на фоне употребления алкоголя. Шансов выжить у пострадавшего не было – он умер до приезда врачей.

В связи с чем возник конфликт между подозреваемым и его жертвой, в правоохранительных органах и в суде не уточняют. Однако известно, что на заседании по избранию меры пресечения задержанный 17 ноября котовчанин своей вины не признал.





– Постановлением Котовского районного суда Геннадию Д. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 января 2027 года, – сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ – умышленное убийство.

Напомним, ранее сообщалось, что после расправы убийца пытался замести следы, выбросив орудие преступления в пруд. Накануне водолазы подняли со дна Чистого нож.

Фото: Котовский районный суд Волгоградской области, СУ СК России по Волгоградской области