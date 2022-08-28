Происшествия

Рынок в Волжском выгорел дотла: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Происшествия 28.08.2022 18:54
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28.08.2022 18:54



Фотокорреспондент ИА «Высота 102» снял с воздуха масштаб пожара, полыхающего в городе Волжском Волгоградской области на территории универсального рынка. Судя по снимкам, сделанным Павлом Мирошкиным, павильоны, расположенные на ул. 40 лет Победы, выгорели дотла. 


По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре на территории рынка "Людмила" поступило сегодня, 28 августа, около 17.05. За 40 минут площадь пожара достигла 7000 квадратных метров. На месте работают 11 единиц техники МЧС и три десятка спасателей. 


Сотрудниками ГУ МВД России по Волгоградской области перекрыто движение по улице 40 лет Победы. На место выехало руководство регионального главка МВД. Также на месте дежурят бригады скорой помощи. По сведениям облздрава, за медпомощью никто на этот час не обращался. 


По сообщению очевидцев, огонь занялся на крыше одного из павильонов. Волжане сообщают, что слышали несколько громких хлопков. Есть сведения, что сегодня на территории рынка проводились кровельные работы, во время которых мог взорваться баллон. 


Фото: Павел Мирошкин / ИА "Высота 102"

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