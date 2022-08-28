Есть угроза взрыва: в Волжском отгоняют зевак от места пожара

В Волжском Волгоградской области пожар от рынка «Людмила» подбирается к расположенной рядом пивной. Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Высота 102», внутри торговой точки находятся газовые баллоны, есть угроза взрыва.

— Горит помещение пивной. Спасатели пытаются вынести баллоны. Огонь подбирается все ближе. Толпу оттеснили подальше от места возгорания, — сообщает журналист информагентства.

Сигнал о возгорании универсального рынка «Людмила» поступил на пульт диспетчера областного главка МЧС сегодня в 17.05. Предварительно, пожар начался с кровли продуктового цеха. Со слов местных жителей, на крыше они видели рабочих, которые работали с газовыми баллонами. Очевидцы рассказали, что пожару предшествовали громкие хлопки.





Затем огонь, по сообщениям очевидцев, перекинулся на расположенную рядом девятиэтажку. Автомобильное движение в районе ЧП перекрыли. На место выехало руководство регионального главка МВД.

В редакцию ИА «Высота 102» попало видео начала пожара. На кадрах слышно, как испуганные продавцы зовут на помощь. Огонь в это время быстро распространяется по перекрытиям и крыше продуктового корпуса.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин снял с воздуха масштаб пожара, полыхающего в городе-спутнике. Судя по снимкам, павильоны выгорели дотла.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»