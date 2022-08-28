Происшествия

Есть угроза взрыва: в Волжском отгоняют зевак от места пожара

Происшествия 28.08.2022 19:25
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28.08.2022 19:25


В Волжском Волгоградской области пожар от рынка «Людмила» подбирается к расположенной рядом пивной. Как сообщает с места происшествия корреспондент ИА «Высота 102», внутри торговой точки находятся газовые баллоны, есть угроза взрыва. 

— Горит помещение пивной. Спасатели пытаются вынести баллоны. Огонь подбирается все ближе. Толпу оттеснили подальше от места возгорания, — сообщает журналист информагентства. 

Сигнал о возгорании универсального рынка «Людмила» поступил на пульт диспетчера областного главка МЧС сегодня в 17.05. Предварительно, пожар начался с кровли продуктового цеха. Со слов местных жителей, на крыше они видели рабочих, которые работали с газовыми баллонами. Очевидцы рассказали, что пожару предшествовали громкие хлопки.


Затем огонь, по сообщениям очевидцев, перекинулся на расположенную рядом девятиэтажку. Автомобильное движение в районе ЧП перекрыли. На место выехало руководство регионального главка МВД. 

В редакцию ИА «Высота 102» попало видео начала пожара. На кадрах слышно, как испуганные продавцы зовут на помощь. Огонь в это время быстро распространяется по перекрытиям и крыше продуктового корпуса.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» Павел Мирошкин снял с воздуха масштаб пожара, полыхающего в городе-спутнике.  Судя по снимкам, павильоны выгорели дотла.

Фото:  Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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